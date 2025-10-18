به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، در جلسه کارگروه اشتغال و جذب سرمایه گذاری با اشاره به تکلیف قانون برنامه هفتم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تهیه برنامه کمی اشتغال برای سال ۱۴۰۴، بیان کرد: برای استان مرکزی بر اساس این برنامه، باید ۹ هزار و ۳۲۸ فرصت شغلی ایجاد شود.

او گفت: تا کنون دستگاه‌های اجرایی بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی، معادل ۳۰ درصد از این هدف، را در سامانه ملی رصد ثبت کرده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ثبت آمار اشتغال در سامانه ملی رصد از چند هفته پیش آغاز شده، در حال حاضر نسبت به زمان‌بندی کمی عقب هستیم، اما دستگاه‌های اجرایی به مرور در حال ثبت اطلاعات اشتغال هستند.

احمدی همچنین گفت: بیشترین فرصت‌های شغلی ایجاد شده در حوزه‌های تخصصی صنعت، کشاورزی، خدمات و به ویژه در نهاد‌های

حمایتی بوده است.

او گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان مرکزی در سال گذشته ۵.۴ درصد بوده و این استان از نظر کمترین نرخ بیکاری، رتبه سوم کشور را داراست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تسهیلات سال ۱۴۰۴ به مبلغ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، صرفاً به صورت قرض‌الحسنه و برای دستگاه‌های حمایتی، هفته گذشته ابلاغ شده است که این مبلغ بین ۳۱ استان به صورت مساوی تقسیم شده و سهم استان مرکزی ۱۲۹۰ میلیارد تومان است.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات جلسه افزود: فرمانداران باید نسبت به فعال بودن کمیته‌های اشتغال برای پیگیری مسائل مرتبط با اشتغال و سرمایه‌گذاری اقدام کنند و بایدکمیته نظارت شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران برگزار گردد.