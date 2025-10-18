پخش زنده
امروز: -
همزمان با چهلودومین سالروز شهادت دو شهید والامقام سید موسی شاهمیری و رضا حکیمی، شهدای مظلوم واقعه مهرماه ۱۳۶۲ کردستان، آیین گرامیداشت یاد و نام این دو شهید در روستای مزرعهنو بخش عقدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با چهلودومین سالروز شهادت دو شهید والامقام سید موسی شاهمیری و رضا حکیمی، شهدای مظلوم واقعه مهرماه ۱۳۶۲ کردستان، آیین گرامیداشت یاد و نام این دو شهید در روستای مزرعهنو بخش عقدا برگزار شد و مستند «میراث میرشاهمیر» در زادگاه آنان اکران شد.
این مراسم با حضور پرشور مردم منطقه، خانوادههای معظم شهدا و خانواده شهید پیشمرگه کرد مسلمان ناصر امجدی در حسینیه بقیهالله (عج) برگزار شد.
مستند «میراث میرشاهمیر» که توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد تهیه شده، روایتگر زندگی دو دوست و دو جوان روستایی است که در دوران دفاع مقدس راه جهاد در کردستان را برگزیدند و در حمله گروهک ضدانقلاب در مهرماه سال ۶۲ به شهادت رسیدند. این اثر با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی، صحنههایی از زندگی شهیدان را بازسازی کرده و روایت آن از زبان پدر یکی از شهیدان بیان میشود.
در ادامه مراسم، حجتالاسلام طلایی امامجمعه عقدا، با گرامیداشت یاد شهیدان بر پاسداری از آرمانهای آنان تأکید کرد و عبدالله جعفری، تنها بازمانده پیشمرگان مسلمان کُرد، خاطراتی از دوران دفاع مقدس و جبهههای غرب کشور بازگو کرد.
آیین گرامیداشت با تجلیل از خانوادههای معزز شهیدان شاهمیری و حکیمی، خانواده شهید ناصر امجدی و عوامل سازنده مستند «میراث میرشاهمیر» به پایان رسید. حضور پرشور مردم در این مراسم، جلوهای از عشق و وفاداری جامعه محلی به یاد شهیدان بود.