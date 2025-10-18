به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احمد راستینه گفت: اعتبار اختصاصی به این بخش از سهم مالیات ارزش افزوده از ۲۷ صدم درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت.

وی گفت: با اختصاص این مبلغ دو گام بزرگ برای حمایت از ورزش دانش آموزی برداشته شد.

به گفته راستینه گام دوم این است که در لایحه نظام جامع باشگاه داری که همین روز‌ها در مجلس نهایی شد و پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد اولویت واگذاری سالن‌های ورزشی تحت اختیار وزارت ورزش و جوانان به ورزش دانش آموزی اختصاص خواهد یافت.