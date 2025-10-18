به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «اسماعیل بقائی» در نشست «پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» در ابتدای سخنان خود در این نشست که صبح شنبه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به نقض حقوق بین‌الملل از سوی برخی از کشور‌ها در موارد مختلف گفت: در ارتباط با موضوع برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز شاهد نقض قوانین بین‌الملل از سوی برخی از کشور‌ها هستیم.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «در دو الی سه ماه اخیر شاهد این بودیم که سه کشور اروپایی عضو برجام تلاش کردند قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند و در واقع اسنپ بک را فعال کنند»، گفت: ما از ابتدا نیز گفتیم این اقدام اروپایی‌ها غیرقانونی است و این بیان ما فقط یک اعلام موضع نیست.

وی با بیان این که «ما در واقع معتقدیم که هیچ تصمیمی در شورای امنیت در این ارتباط اتخاذ نشده است با توجه به اینکه دو عضو دائم شورای امنیت (چین و روسیه) با این تصمیم مخالف بودند، دو عضو دیگر نیز مخالفت خود را اعلام کردند و دو عضو دیگر شورای امنیت نیز به موضوع بازگشت تحریم‌ها رای ممتنع دادند»، خطاب به حضار و حقوق دانانی که در این جلسه حضور داشتند، گفت: از دوستان می‌خواهم که در این ارتباط بنویسند. در مورد این موضوع از دیدگاه حقوقی بسیاری از کشور‌ها با ما هم نظر هستند چنانکه ما در اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد این موضع‌گیری را از سوی ۱۲۰ کشور مشاهده کردیم.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در اوگاندا قریب به ۱۲۰ کشور از دیدگاه ایران حمایت کردند و درواقع بر این موضوع تاکید کردند که حرکت سه کشور اروپایی برای بازگشت قطعنامه‌ها علیه ایران وجاهت قانونی ندارد.

بقائی با بیان اینکه «اقدام سه کشور اروپایی در ارتباط با این موضوع باعث ایجاد یک آشفتگی حقوقی در شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است و در واقع اجماعی در این شورا در ارتباط آنچه که سه کشور اروپایی می‌خواستند انجام دهند وجود ندارد»، در بخش دیگر صحبت‌های خود گفت: بعضا مشاهده می‌کنیم که قانون شکنان برای توجیه اقدامات غیرقانونی خود تلاش می‌کنند که به قانون متوسل شوند و از آن به نوعی استفاده ابزاری می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این ارتباط به توجیهات و ادعا‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا برای حمله به ایران اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی ادعا کرد که حمله به ایران یک حمله پیشگیرانه بوده است در حالی که این موضوع هیچ جایگاهی در نظام بین‌الملل ندارد و ما چنین اصلی را نداریم و آنچه که در این ارتباط مسلم است دفاع مشروع در برابر یک حمله واقع شده است کاری که ایران در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و اسرائیل انجام داد.

بقائی با بیان اینکه «آنچه که مسلم است این است که ایران در معرض یک تجاوز نظامی بی‌دلیل قرار گرفت و این باید مبنای موضع ما در بحث جنگ و نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی باشد»، در ادامه صحبت‌های خود به پیگیری‌های وزارت خارجه در این ارتباط اشاره و خاطرنشان کرد: ما این پیگیری‌ها را در قالب یک کتاب منتشر کرده‌ایم و از همان روز اول وقوع جنگ پیگیری‌ها و مستندسازی‌های ما در این زمینه آغاز شد.

بقائی با تاکید بر اینکه «کار ما در این زمینه به نوعی «سهل ممتنع» است»، در توضیح این موضوع افزود: ما از یک طرف با رژیمی طرف هستیم که تنها رژیمی است که از سوی دو دیوان بین‌المللی متهم به ارتکاب نقض حقوق بشر شده است و به انجام سه جنایت از چهار جنایت مندرج در اساسنامه دیوان متهم است. ارتکاب عمل جنایتکارانه از سوی رژیم صهیونیستی در حمله به ایران محرز است.

وی ادامه داد: اما مشکل ما این است که رژیم صهیونیستی به شدت از سوی آمریکا و برخی از کشور‌های غربی در برابر هرگونه پاسخگویی حفاظت می‌شود و بی کیفرمانی مستمر رژیم صهیونیستی کار را برای ما سخت کرده است، اما اینها نباید باعث دلسردی ما شود و ما حتماً باید در این زمینه به مستندسازی خود ادامه دهیم و امیدواریم بتوانیم یک روزی در دادگاه صالحه بین‌المللی احقاق حق کنیم.

بقائی خاطرنشان کرد: پیگیری این موضوع در دادگاه‌های داخلی در ارتباط با آن قسمت‌هایی که شدنی است، مهم است و ما باید در زمینه احقاق حقوق شهروندان مان و تبیین سایر ابعاد این جنایت، کار حقوقی قابل توجهی انجام دهیم.