پیگیری اردوی المپیکی تیم ملی فوتبال ناشنوایان با ۲۱ بازیکن
تیم ملی فوتبال ناشنوایان دور جدید تمریناتش برای شرکت در بازی های المپیک ۲۰۲۵ را با ۲۱ بازیکن آغاز کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ۲۱ بازیکن اردونشین تیم ملی فوتبال ناشنوایان روز پنجشنبه (۲۴ مهر) در کمپ تیم های ملی فدراسیون مستقر شدند و از روز گذشته (جمعه ۲۵ مهر) هفتمین مرحله تمرینات شان را زیر نظر قادر تیموری و قادر دهقان، سرمربی و مربی تیم ملی آغاز کردند.
اردونشینان تیم ملی فوتبال ناشنوایان به این شرح هستند:
* رضا جدیری هراب (آذربایجان شرقی)
* محمد قائدی (اصفهان)
* اسماعیل عربلو (اصفهان)
* شاهین فصیحی (اصفهان)
* علی قهرمانی (اردبیل)
* حسین مصباحی (تهران)
* مصطفی مرادی (تهران)
* مهدی کرمعلی (تهران)
* محسن فرضی کاکاوند(تهران)
* حسن دشت بزرگی (خوزستان)
* عبدالمهدی هاموری (خوزستان)
* سینا صابری کیان (خوزستان)
* علی زینلوند (قم)
* میلاد محمدی (کردستان)
* ابوالفضل مولایی (گیلان)
* ایمان محبی آبکنار (گیلان)
* امیررضا حسن زاده (گیلان)
* علی سلیمی (مازندران)
* امیرحسین اسماعیلی (مازندران)
* نورالدین سلیمانی (هرمزگان)
* محمدرضا گلپایگانی (همدان)
پژمان تقی بیک زاده (بدنساز)، امیررضا رجبی (مربی دروازه بان ها)، ابوالقاسم مسکینی (پشتیبانی) و وحید امین اکبری (سرپرست) دیگر اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ناشنوایان هستند.
این تیم که برای حضور در بازی های المپیک ناشنوایان آماده می شود تا ۲ آبان پیگیر هفتمین اردوی خود خواهد بود.
بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.