برنامه «فوتبال ۱۲۰»، هر پنج شنبه ساعت ۲۲، با موضوع اتفاقات و حواشی مسابقات فوتبال از لیگهای معتبر جهانی، از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدحسین آشنا، سردبیر برنامه تلویزیونی «فوتبال ۱۲۰»، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش گفت: فصل جدید این برنامه مجله تحلیلی فوتبال اروپا با تغییرات گستردهای در بخشهای مختلف، از جمله فضای گرافیکی و بخش های محتوایی، آغاز شده است. این تغییرات پس از دو فصل و در پاسخ به بازخوردهای مخاطبان صورت گرفته است.
وی افزود: فرم بخش هایی مانند «مرور وسط هفته» (که به اتفاقات دوشنبه تا چهارشنبه میپردازد) و بخش محبوب «داستان یک بازی» بر اساس درخواستهای مخاطبان تغییر کرده است.
وی درباره انتخاب بخش ها گفت: تیم تحریریه در ابتدای هر هفته، جلسه ای تشکیل می دهد و موضوعات را بر اساس اتفاقات روز دنیای فوتبال انتخاب میکنند. محتوای برنامه تنها به جنبههای فنی محدود نمیشود و به موضوعات پیوند خورده با فوتبال نظیر روانشناسی، جامعهشناسی، اقتصاد و سیاست نیز میپردازد.
آشنا، در خصوص اروپازده بودن برنامه گفت: که این موضوع به دلیل علاقه شدید مخاطبان ایرانی به چهار لیگ اصلی اروپا (انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و آلمان) و تا حدی فرانسه است. با این حال، برنامه بخشی به نام «خارج از دید» دارد که به بررسی عملکرد بازیکنان و مربیان نامدار در لیگهای کمتر شناختهشدهتر مانند لیگ برزیل و لیگ عربستان میپردازد.
وی تاکید کرد: به دلیل دسترسی بالای مردم به شبکههای اجتماعی و آگاهی از نتایج، وظیفه «فوتبال ۱۲۰» صرفاً مرور نتایج نیست، بلکه افزودن «ارزش افزوده» تحلیلی برای مخاطب است، برای مثال، پرداختن به داستان و تاریخچه توپهای جام جهانی.
سردبیر این برنامه همچنین در پاسخ به انتقاد سوگیری به نفع تیم خاصی، هرگونه جهتگیری عمدی را رد کرد و اظهار داشت که رسالت برنامه پرداختن برابر و مساوی به همه تیمها است. او پذیرفت که برنامههای ورزشی صداوسیما «فوتبالزده» هستند، اما این امر را ناشی از تقاضای بسیار زیاد مخاطبان ایرانی برای فوتبال میداند.
وی در پایان، «فوتبال ۱۲۰» را تنها مجله تحلیلی هفتگی تخصصی فوتبال اروپا در شبکه سیما معرفی کرد.