استاندار همدان گفت: تا پایان آبان ماه ۲۰ مجوز بی نام برای تسهیل روند سرمایهگذاری در استان همدان صادر می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گفت: تا پایان آبان ماه ۲۰ مجوز بی نام برای رفع موانع و تسریع در فرآیند صدور مجوزها صادر تا پس از احراز صلاحیت سرمایه گذاران به متقاضیان واگذار شود.
او در ادامه با اشاره به جذب تسهیلات اشتغالزایی افزود: استان همدان در جذب و توزیع تسهیلات تبصره ۱۸ و تسهیلات حوزه اشتغال در جدول رتبه بندی استانها جزو استانهای برتر کشور است که مسئولان باید برای جذب حداکثری و ایجاد اشتغال و ثبت اشتغالهای انجام شده در سامانه رصد تلاش کنند.
استاندار همدان همچنین با اشاره به تهیه لیست فرصتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی گفت: تا یک ماه آینده لیست فرصتهای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف که قطعا سبک جدیدی از فرصتهای سرمایه گذاری است، تجمیع و اعلام رسمی میشود.
حمید ملانوری شمسی تأکید کرد: در نظرسنجی کشوری که دولت پیمایش میدانی به شکل فنی و تخصصی پیرامون رضایت مندی مردم از دستگاههای اجرایی کرده است، استان همدان در جایگاه نخست کشوری قرار دارد.