به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان در شش ماهه نخست امسال ۶۷ تخلف زیست محیطی را کشف و در این زمینه ۱۰۷ متخلف را پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی کردند.

حجت جباری افزود: در این خصوص ۲۱ قبضه اسلحه شکاری و بیش از ۷۰۰ عدد انواع وسایل صید و شکار و ادوات زنده گیری کشف و ضبط شده و برای سیر روند قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شده‌است.

جباری، با اشاره به رصد فضای مجازی توسط تیم کارشناسی یگان حفاظت محیط زیست اظهارکرد: دو مورد تخلف محیط زیستی حیوان آزاری در فضای مجازی شناسایی شده که متخلفان به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی گفت در همین مدت، عملیات اطفای حریق در ۱۴۹ هکتار از مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان با حضور مأموران یگان حفاظت محیط زیست، عوامل آتش‌نشانی و با همکاری و همراهی نیرو‌های انتظامی و جوامع محلی انجام شده است.

وی، با اشاره به کشف و رهاسازی ۱۱۸ قطعه انواع پرنده مانند کبک و سهره طلایی در طبیعت افزود: این پرندگان از متخلفان زنده‌گیری کشف و ضبط و در این زمینه ۳۴ متخلف دستگیر شدند.

جباری، با بیان اینکه اقدامات مختلفی به غیر از گشت و کنترل و اقدامات سلبی، توسط اداره‌های حفاظت محیط زیست استان به منظور پیشگیری و جلوگیری از تخلفات محیط زیستی انجام شده‌است، اظهارکرد: تجهیز محیط‌بانان و پاسگاه‌های محیط‌بانی به تجهیزات اطفای حریق و ارتقا و به‌روز‌رسانی ناوگان موتوری، نصب تابلو‌های هشداری در مناطق تحت مدیریت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای جوامع محلی و روستائیان و برگزاری کلاس‌های آموزشی یک ساعت با محیط‌بان در مدارس سراسر استان از جمله این اقدامات است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، از مردم استان و دوستداران طبیعت و محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفات محیط زیستی و شکار و صید را از طریق سامانه تلفنی سراسری و شبانه روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.