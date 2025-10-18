پخش زنده
رزمایش بزرگ «جهادگران فاطمی ۵» گروههای جهادی تخصصی بسیج ورزشکاران از امروز در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جانشین سپاه فتح استان از برگزاری رزمایش بزرگ «جهادگران فاطمی ۵» گروههای جهادی بسیج ورزشکاران همزمان با شراسر کشور در استان خبر داد.
سرهنگ پاسدار سعید برومندزاده گفت: پیرو ابلاغیه ریاست سازمان بسیج مستضعفان مبنى بر ضرورت فعالیت گروههاى جهادی تخصصی اقشار و استفاده هرچه بیشتراز ظرفیت هاى بسیج ورزشکاران، رزمایش گروههای جهادى تخصصى ورزشکاران بامحوریت این سازمان وهمکارى سایر اقشار مرتبط به مدت یک هفته از ۲۶ مهرماه همزمان با سراسر کشور دراستان برگزار میشود.
سرهنگ برومندزاده افزود: برنامه ریزى و اقدامات لازم براى فراخوان وسازماندهى گروههاى جهادى بسیج ورزشکاران هرشهرستان برنامه ریزی شده و سایراقدامات درطول هفته صورت میپذیرد.
وی با بیان اینکه جامعه ورزش و گروههای جهادی بسیج ورزشکاران در عرصههای عمرانی، فرهنگی و ورزشی مشارکت دارند، اضافه کرد: این رزمایش همزمان باشروع هفته تربیت بدنی و با رمز مقدس «یا زهرا (س)» در استان برگزار میشود.
جانشین سپاه فتح استان با اشاره به اینکه این رزمایش در سه محور تخصصی اجرا میشود، ادامه داد: محور نخست این رزمایش، توزیع تجهیزات ورزشی در مناطق محروم با هدف ایجاد شور و نشاط و توسعه ورزش همگانی، محور دوم، برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی، آموزش حرکات اصلاحی، شناسایی استعدادها و هدایت آنها به هیئتهای ورزشی برای پشتوانهسازی تیمهای ملی جمهوری اسلامی ایران است.
سرهنگ برومندزاده ادامه داد: در محورسوم دربخش فرهنگی و عمرانی، نیز قهرمانان ملی و ورزشکاران با حضور در مناطق کمبرخوردار، ضمن اجرای مسابقات ورزشی، به ترویج امید، انگیزه و روحیه جهادی در میان مردم میپردازند، اقدامی که الهامگرفته از سیره حضرت زهرا (س) و با هدف خدمترسانی و محرومیتزدایی انجام میشود.