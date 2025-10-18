پویش سلامت و تندرستی به مناسبت هفته تربیت بدنی با کاشت درخت در سمیرم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم گفت: سومین پویش کاشت درخت را اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم با همکاری اداره ورزش و جوانان با هدف توسعه جنگل و فضای سبز و به مناسبت هفته تربیت بدنی در سمیرم اجرا کردند

محمد علی کاظمی افزود:اداره منابع طبیعی در مناسبت‌های مختلف در تحقق طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت و توسعه جنگل و فضای سبز در سمیرم اقدام به کاشت درختان جنگلی به صورت بذر و نهال کرده است.

وی گفت: شهرستان سمیرم به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و دارا بودن گونه‌های جنگلی زاگرس و کوهستانی بودن یکی از شهرستان‌های هدف کاشت درختان جنگلی و اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان اصفهان است.