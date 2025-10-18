به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان گفت: بیش از ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر نفت‌گاز در ۶ ماه نخست امسال به نیروگاه‌های منطقه ارسال شد.

مرتضی جلائی‌فر افزود: این میزان افزایش نفتگاز ارسالی به نیروگاه‌های منطقه زاهدان با توجه به افزایش دما در سیستان و بلوچستان به منظور تأمین به‌موقع سوخت، استمرار تولید و به‌منظور حفظ پایداری شبکه برق استان صورت گرفت.

جلائی‌فر به نبود خط انتقال فرآورده‌های نفتی به منطقه، فاصله زیاد با مبادی تأمین و گستردگی جغرافیایی سیستان و بلوچستان و اتکا به حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، اشاره کرد و گفت: تحقق این دستاورد نمادی از همت جهادی و شبانه‌روزی کارکنان منطقه و ناوگان حمل‌ونقل استان است.