المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ ای خراسان رضوی همزمان با سراسر کشور و به مناسبت هفته تربیت بدنی به میزبانی شهرستان سبزوار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی امروز در آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ ای استان در دبستان دخترانه فرهنگ سبزوار گفت: المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ ای الگو و نمادی است که دانش‌ آموزان ورزش را به عنوان یکی از برنامه‌ های اصلی زندگی خود قرار دهند.

مصطفی اسدی با بیان اینکه المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ ای ترویج جوانمردی، سلامتی و تندرستی است، افزود: ورزش صبحگاهی در مدارس برای ایجاد نشاط و شادابی مورد توجه جدی قرار گرفته است تا دانش‌ آموزان با کسب انرژی لازم وارد کلاس‌ های درس شوند.

رئیس آموزش و پرورش سبزوار نیز در این مراسم گفت: المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ ای با هدف ایجاد نشاط و شادابی، شناسایی استعدادها، تقویت روحیه همدلی، ارتقای مهارت‌ ها و نیز ترویج فرهنگ جوانمردی و پهلوانی برگزار می شود.

ابوالفضل صادقی افزود: دانش‌ آموزان در میدان‌ های ورزشی ضمن احترام به حریف، جوانمردی، بزرگمردی و تلاش بی وقفه برای پیروزی را می آموزند.

وی اضافه کرد: سبزوار خاستگاه قیام سربداران، شهر اندیشه و حکمت و زادگاه مشاهیر و مفاخر به نامی است که مرام پهلوانی آن قدمتی دیرینه دارد.