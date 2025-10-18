فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری سارقی که به ۵ فقره سرقت در محدوده شهرری، نموده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ حسین مافی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از مراکز پزشکی در محدوده شهرری، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳۱ این فرماندهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از این بود که سرقت توسط فردی جوان که با شیوه و شگرد‌های خاصی اقدام به سرقت می‌نمود که با رصد‌های اطلاعاتی هویت و مخفیگاه سارق شناسایی شد.

سرهنگ مافی ادامه داد: تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ شهرری به محل اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه با رعایت قانون به کار گیری سلاح، متهم را زمین گیر و دستگیر می‌کنند و در بازدید از مخفیگاه تعدادی اموال مسروقه از قبیل موتور برق، دی وی ار و لوازم پزشکی کشف گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان ری افزود: متهم در بازجویی‌ها و تحقیقات به عمل آمده و در مواجهه با شواهد و قرائن ارائه شده از سوی ماموران کلانتری ۱۳۱ شهرری به ارتکاب ۵ فقره سرقت اعتراف کرد که متهم پس از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده به مراجع قضائی اعزام شد.