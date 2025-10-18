پخش زنده
بیش از ۹ هزار ورزشکار بُرخواری ساماندهی و برای آنان بیمه ورزشی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار به مناسبت آغاز هفته تربیتی بدنی گفت: هم اکنون ۴۰ زمین چمن و سالن ورزشی در شهرستان برخوار در اختیار ورزشکاران رشتههای مختلف قرار دارد که این ظرفیت، سرانه ورزشی شهرستان را به ۵۰ سانتیمتر مربع برای هر فرد رسانده است.
فرهاد کریمی افزود: برخوار در تمام رشتههای ورزشی دارای هیئتهای فعال است و اکنون ۵۰ هیئت ورزشی با برنامههای ثابت در طول هفته برای اقشار مختلف در سالن و زمینهای چمن و خاکی فعالیت میکنند.
وی همچنین با اشاره به برنامههای هفته تربیت بدنی گفت: بیش از ۱۱۰ برنامه ورزشی عمومی و تخصصی با همکاری هیئتهای ورزشی در شهرستان آغاز شده است.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار افزود: گردهمایی مربیان و رؤسای هیئتهای ورزشی با مسئولان، دیدار با خانواده معظم شهدا، غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی در رشتههای مختلف و پیاده روی خانوادگی از مهمترین برنامههایی هستند که در هفته تربیت بدنی در شهرستان برخوار برگزار میشوند.