سازه‌های آبی تاریخی استان بوشهر ثبت ملی و جهانی شوند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر خواستار مرمت و استحکام‌بخشی سازه‌های آبی تاریخی استان شد و گفت: این سازه‌ها ظرفیت لازم را برای ثبت در فهرست میراث ملی و جهانی دارند.