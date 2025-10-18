سازههای آبی تاریخی استان بوشهر ثبت ملی و جهانی شوند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر خواستار مرمت و استحکامبخشی سازههای آبی تاریخی استان شد و گفت: این سازهها ظرفیت لازم را برای ثبت در فهرست میراث ملی و جهانی دارند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، شاهپور رجایی در بازدید از طرح اجرایی و سازههای تاریخی آبی در منطقه جم با اشاره به قدمت سدهای دایو و گلوکلات، این مجموعه را از فنیترین سازههای آبی تاریخی کشور توصیف کرد که بهسبب پیچیدگی سیستم آبگیری و سامان وابسته، نمونهای منحصربهفرد از مهندسی دوران ساسانی محسوب میشوند.
وی اظهار کرد: این سدها و سامانههای مرتبط آن نه فقط شایسته ثبت ملی، بلکه دارای ظرفیت لازم برای ثبت در فهرست میراث جهانی هستند، اما متأسفانه آسیبهای بزرگ ناشی از تخریب، بیتوجهی اجرایی و دخالتهای انسانی حیات تاریخی آنها را تهدید میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با برجسته ساختن پیوستگی آثار آبی منطقه گفت: سد گلوکلات و مجموعه آثار وابسته از جمله سد دایو، آسیاب آبی دایو، بندهای خشکهچین، قناتها، گاوچاهها و بندهای بالادست، یکی از منسجمترین و شگفتانگیزترین سامانههای آبی جنوب کشور را شکل داده که قرنها ضامن پایداری سرزمین و استمرار زندگی در این منطقه بوده است.
وی ویژگیهای منحصربهفرد مجموعه را در نبوغ مردم جنوب استان بوشهر برای سازگاری هوشمندانه با طبیعت و مدیریت مسئولانه منابع آب دانست و افزود: سازههای دایو و گلوکلات بر پایه نگرش حوضهمحور و بهرهبرداری پایدار از منابع طراحی شدهاند. در آنها اصول مهندسی زیستمحیطی و حفظ پویایی اکولوژیک رودخانهها کاملاً رعایت شده و جدای از ارزش مهندسی، حامل پیام عدالت و خرد برای مدیریت آب هستند.
رجایی تأکید کرد: ضرورت حفاظت، مرمت، ثبت ملی و جهانی این میراث، الزام فوری اقدامات اجرایی و فرهنگی را میطلبد تا تاریخ و دانش بومی این سامانه آبی از دستاندازی و نابودی در امان بماند.
وی، سازههای تاریخی استان را نمادی از نبوغ و تلاش انسان برای سازگاری با طبیعت و مدیریت عادلانه منابع آب دانست و خواستار مرمت و استحکام بخشیدن سازههای آبی تاریخی استان بوشهر شد.