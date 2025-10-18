پخش زنده
رویداد بزرگ درونمدرسهای ورزشی دانشآموزان کشور امروز همزمان با سراسر کشور در استان همدان و با شعار «تحصیل، تهذیب و ورزش» آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم، فرماندار همدان با اشاره به اهمیت توجه همزمان به آموزش، تربیت و سلامت جسمی دانشآموزان گفت: این رویداد نشان میدهد که آموزش و پرورش در کنار رسالت اصلی خود در حوزه تعلیم و تربیت، به سلامت جسمی و نشاط دانشآموزان نیز توجه ویژه دارد، زیرا که رشد و تعالی واقعی زمانی محقق میشود که جسم سالم در کنار روح و ذهنی آرام قرار گیرد.
مجید درویشی با تأکید بر نقش ورزش در موفقیت تحصیلی و تمرکز دانشآموزان افزود: بسیاری از قهرمانان ملی و جهانی علاوه بر پشتکار، از آمادگی جسمی و تمرکز بالایی برخوردارند، بر همین اساس، وزیر آموزش و پرورش تأکید کردهاند که آغاز هر روز تحصیلی با برنامههای ورزشی و صبحگاهی همراه باشد تا دانشآموزان با نشاط، انگیزه و روحیه شاد در کلاسها حضور یابند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان هم با اشاره به نگاه تحولی وزارت آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی گفت: رویکرد جدید وزارتخانه، بردن ورزش به درون مدرسه و مشارکت همه دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی است، در همین زمینه، المپیادهای ورزشی درونمدرسهای در تمامی مدارس استان اجرا میشود.
رسول شیدایی افزود: امروز با آغاز رسمی این رویداد، حدود ۳۲۰ هزار دانشآموز استان همدان در رشتههای متنوع ورزشی متناسب با ظرفیت هر مدرسه شرکت دارند، بهگونهای که محور اجرای برنامهها خودِ مدرسه است و همه دانشآموزان فرصت حضور و رقابت در فضایی شاد و آموزشی را خواهند داشت.
او تأکید کرد: امید است با تداوم چنین برنامههایی، ورزش به فرهنگی پایدار در مدارس تبدیل شود و زمینهساز رشد همهجانبه دانشآموزان در مسیر تحصیل، تهذیب و ورزش باشد.