معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت اعلام کرد: دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا پایان آذر ۸۶ میتوانند از امروز ۲۶ مهر برای حضور در حج ۱۴۰۵ ثبت نام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت؛ ثبت نام از متقاضیان تشرف به حج تمتع از ۲۰ مهر ماه در سراسر کشور آغاز شده و روند نام نویسی از اولویتها، براساس اطلاعیه سازمان حج در حال انجام است.
* ثبت نام قطعی ۱۳ هزار نفر برای تشرف به حج
اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت دربارۀ ثبتنامهای این دوره، گفت: در روزهای اخیر بیش از ۱۳ هزار نفر که همگی از دارندگان اسناد ثبت نامی قبل از آبان ماه بودهاند در سامانه نام نویسی کردهاند.
رضایی افزود: از ساعت ۱۰ امروز شنبه ۲۶ مهرماه نیز اولویتهای جدید یعنی دارندگان اسناد ثبت نامی تا پایان آذر ۸۶ میتوانند به سامانه my.haj.ir مراجعه و نام نویسی خود را قطعی کنند.
وی تاکید کرد: متقاضیان ثبت نام حج ۱۴۰۵ باید پس از ورود به سامانه همه اطلاعات خود را بروزرسانی و سپس مبلغ علیالحساب را واریز کنند تا پیش ثبت نام آنها نهایی شود.
معاون حج و عمره سازمان حج افزود: در مرحله ثبت نام قطعی نیز صرفاً افرادی میتوانند کاروان انتخاب کنند که پیش ثبت نام آنها قطعی شده باشد. همچنین کسانی که در ده روز اول اقدام به پیش ثبت نام کرده باشند در انتخاب کاروان در اولویت هستند.
گفتنی است: زمانبندی ثبت نام حج تمتع از اولویتها طبق اطلاعیه پیش ثبت نام به شرح زیر است:
همۀ دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ از ساعت ۱۰ یکشنبه۱۴۰۴/۰۷/۲۰؛ دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا ۱۳۸۶/۰۸/۳۰ از ساعت ۱۰ چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ و دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ از ساعت ۱۰ شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ میتوانند ثبت نام کنند.