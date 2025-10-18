به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی گفت: ماموران انتظامی دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا سوخت در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در این رابطه کامیون مورد نظر را توقیف و یک نفر متهم دستگیر کردند که متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع مربوطه معرفی شدند.

سرهنگ مافی افزود: مبارزه با قاچاق کلان سوخت به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان خواست که به منظور مشارکت در این امر هر گونه اخبار و اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.