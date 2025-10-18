پخش زنده
نمایشگاه گل و گیاه و سوغات، صنایع دستی و هدایا به صورت همزمان در اهواز برپا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی اهواز، نمایشگاه گل و گیاه به صورت همزمان با نمایشگاه سوغات، صنایع دستی و هدایا در اهواز برپا خواهد شد.
این نمایشگاه، روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در کیانپارس، میدان شهید چمران ، محل دائمی نمایشگاه های بین اللملی اهواز گشایش مییابد و تا جمعه ۲ آبان ماه ادامه خواهد داشت.
نمایشگاه گل و گیاه و سوغات، صنایع دستی و هدایا در بازه زمانی یادشده از ساعت ۱۶ تا ۲۲ آماده بازدید علاقمندان و عموم مردم است.
متقاضیان برای حضور در این نمایشگاه و رزرو غرفه میتوانند با شماره ۰۶۱۳۳۳۷۳۵۷۵ تماس بگیرند.