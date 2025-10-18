سارقی که به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کرد
معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان سارق موتور سیکلت با اعتراف به ۵۰ فقره سرقت دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار ضرغام آذین در تشریح این پرونده، اظهار داشت: در پی افزایش وقوع سرقتهای موتور سیکلت در یکی از استانهای غرب کشور دستگیری و شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار کاراگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با استفاده از روشهای فنی دریافتند سارق یا سارقان با استفاده از روشهای مشابه که در سرقتهای دیگر نیز مشهود بود اقدام به حمل و خروج موتور سیکلت از محل کرده است.
معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: پلیس ضمن شناسایی سارق که سابقه کیفری نیز داشت با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی وی را در مخفیگاه خود طی یک عملیات غافلگیرانه جلب و دستگیر و سپس به اداره آگاهی انتقال دادند.
وی تصریح کرد: متهم در بازجوییهای انجام شده به ارتکاب تعداد ۱۲ فقره سرقت موتور سیکلت دیگر به همین شیوه و شگرد اعتراف و همچنین به تعداد ۹ فقره سرقت منزل و ۱۱ فقره قاپ زنی و ۱۷ فقره سرقت اماکن خصوصی و ... نیز معترف شد.
سردار "آذین" خاطرنشان کرد: متهم در خصوص علت و انگیزه سرقت عنوان داشت اعتیاد به مواد مخدر داشته و به شرط بندی و قمار نیز فعالیت دارد و پول نامشروع حاصل از فروش اموال مسروقه را در این دو زمینه خرج میکند.
وی با بیان اینکه تلاش پلیس برای دستگیری دیگر همدست این سارق ادامه دارد، گفت: پلیس با اعتراف متهم مالخر را نیز دستگیر کرد که تا کنون تعداد ۴ دستگاه از موتور سیکلتهای مسروقه کشف و به مالکین استرداد شده است.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه پلیس آگاهی همواره طرحهایی برای مقابله با سارقان و مالخران موتورسیکلت اجرا میکند و مشارکت شهروندان نقش مهمی در کشف سریع جرایم دارد، تاکید کرد: خرید مورتور سیکلت بدون سند رسمی یا کارت شناسایی، جرم محسوب میشود و خریدار در صورت سرقتی بودن به عنوان مالخر تحت تعقیب قرار میگیرد و همچنین افراد در صورت مشاهده افراد مشکوک سریع به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.