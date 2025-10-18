به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در آستانه آغاز به کار چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، چهره‌هایی شناخته‌شده از سراسر جهان از جمله سعید ابراهیمی‌فر، تام پالمِن، میرونا رادو، دیمین کوتسور و جو چانگ به‌عنوان اعضای هیأت داوری بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره معرفی شدند.

پیام دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

«بهروز شعیبی» نیز در آستانه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در پیامی کوتاه، از «سینما»، «فیلم کوتاه» و «زندگی» نوشت.

در پیام کوتاه دبیر جشنواره چنین آمده است: «زندگی کوتاه است و آرزو‌های ما بزرگ. سینما آرزوی ماست و فیلم کوتاه عین زندگی‌ست.»

رونمایی تیزر رسمی چهل‌ودومین جشنوارۀ فیلم کوتاه تهران

همچنین یک روز مانده به آغاز جشنواره، نماهنگ رسمی جشنواره فیلم کوتاه تهران منتشر شد.

چهل‌‌و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.