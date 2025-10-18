به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسلم شجاعی در نشست مشترک کمیسیون‌های گردشگری اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور که به میزبانی اصفهان برگزار شد، به اهمیت بالای صنعت گردشگری به‌عنوان بزرگ‌ترین جریان انسانی جهان اشاره کرد و گفت: گردشگری نه‌تنها از رویدادهای ورزشی نظیر جام جهانی فوتبال یا المپیک فراتر است، بلکه به‌طور مستمر و همه‌ساله جریان دارد، گردشگری فرصت بسیار بزرگی برای اشتغال‌زایی در مناطق محروم و تحقق عدالت فراهم می‌کند و به‌ویژه در شرایط تحریم و دشواری‌های اقتصادی کشور، می‌تواند منبع درآمد پایداری باشد.

مدیر دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی کشور ادامه داد: گردشگری نه‌تنها باعث تبادل فرهنگی و ارتباط بین ملت‌ها می‌شود، بلکه ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز دارد؛ هرچند به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی، بسیاری از سرمایه‌گذاران هنوز وارد این حوزه نشده‌اند.

شجاعی همچنین به‌ضرورت تمرکز بر تحریک تقاضا در صنعت گردشگری تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اولویت اصلی ما باید افزایش تقاضا و جذب گردشگران داخلی و خارجی باشد تا بتوانیم به تعادل و هماهنگی مناسبی بین عرضه و تقاضا دست‌یابیم.

او به اهمیت اقتصاد اشتراکی و دانش‌بنیان در توسعه گردشگری اشاره و تصریح کرد: تنها با همدلی و مشارکت فعال همه ذینفعان می‌توانیم این صنعت را به‌سرعت و با موفقیت توسعه دهیم.