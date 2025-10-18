یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهرها، نظارت بر اجرای پروژههای شهری و عملکرد شهرداری است که شامل بررسی نحوه تخصیص بودجه، ارزیابی پیشرفت پروژههای عمرانی و کنترل کیفیت خدمات شهری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نظام مدیریت شهری دو بازوی اجرایی شامل شورای شهر و شهرداری دارد، که هر دو در لایههای اجتماع بوده و فعالیتشان زمینه ساز فضای مطلوب شهری و رضایت مندی شهروندان است.
تصویب و پیگیری طرحهای بهبود زیرساختهای شهری، یکی از مهمترین وظایف شورای شهر است، و مردم و کارشناسان هم شوراهای اسلامی شهرها را بازوی تجلی سامان دهی شهری میدانند.
این زیرساختها شامل حملونقل عمومی، شبکههای آب و فاضلاب، مدیریت پسماند، انرژی پایدار و فناوریهای نوین شهری میشود، شوراها میتوانند از طریق سیاستهای حمایتی، اجرای پروژههای زیرساختی را تسهیل و کیفیت خدمات شهری را افزایش دهند.
شورا،امری که ریشه در تعالیم دینی ما هم دارد؛ نهادی است که آسیبها، مشکلات و موانع رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده را با تدبر رفع میکند.