وضعیت جوی بوشهر آرام پیشبینی میشود
هواشناسی بوشهر از تداوم آرامش جوی و دریایی استان تا روز یکشنبه خبر داد و رشد ابر را برای مناطق جنوبی استان پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هوشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که تا روز یکشنبه، وضعیت دریایی استان در اغلب ساعتها آرام خواهد بود، اما روزهای دوشنبه و سهشنبه، در برخی ساعتها با وزش بادهای شمالی، خلیج فارس تا حدودی متلاطم پیش بینی میشود.
طلیعه محمدی افزود: همچنین در ساعتهایی از بعد از ظهر امروز شنبه، با رشد ابر در برخی مناطق جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
وی جهت وزش باد را متغیر، بیشتر شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا را ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
محمدی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ۰۰:۱۰ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۵:۵۰، جزر دوم ساعت ۱۲:۳۰ و مد دوم ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه خواهد بود.