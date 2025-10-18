مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: با تعیین حریم چهار بنای تاریخی گرگان، تعداد آثار ثبتی دارای حریم مصوب استان به ۷۳ اثر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان امروز از تعیین حریم و ضوابط حفاظتی چهار بنای تاریخی شهر گرگان در راستای صیانت از آثار تاریخی خبر داد.

فریدون فعالی با اشاره به تعیین حریم تعدادی از آثار تاریخی استان، گفت: حریم و ضوابط حفاظتی خانه دیلمی مربوط به دوره قاجار، خانه مفیدیان مربوط به دوره قاجار، خانه قدس مفیدی (دورگی) مربوط به دوره پهلوی و خانه فاطمی مربوط به دوره پهلوی در محدوده شهر تاریخی استرآباد (گرگان) در جلسه شورای حریم وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی و علیرضا ایزدی مشاور وزیر و مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارتخانه ارائه که پس از بررسی با تائید کارشناسان این شورا ، تصویب شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: با تعیین حریم این چهار اثر تاریخی، تعداد آثار ثبتی دارای حریم مصوب استان به ۷۳ اثر رسید.

وی گفت : حریم، محدوده‌ای است که بر اساس ضوابط قانونی برای حفظ اثر تاریخی یا طبیعی تعیین و باعث حفظ موجودیت اثر و یکپارچگی آن می‌شود. بنا‌های تاریخی از جنبه‌های مختلف دارای حریم‌هایی هستند که به‌ منظور مراقبت و نگهداری بهتر از بنا‌ها ، لازم است به این حریم‌ها توجه شود.

فعالی با اشاره به این‌که تعیین حریم اثر تاریخی نقشی مهم در جلوگیری از تعدی‌های عمدی و سهوی افراد به آثار تاریخی دارد، افزود: تعیین حریم فرصتی برای کنترل کیفیت ساخت‌وساز پیرامون بنا‌های تاریخی است و موجب می‌شود به لحاظ بصری و حریم حفاظتی، بنا مورد توجه قرار گیرد.