پخش زنده
امروز: -
مدیر کل صدا و سیمای فارس گفت: رویداد ملی ایرانجان، فارسِ ایران فرصتی برای بازنمایی توانمندیها، معرفی ظرفیتها و تقویت هویت رسانهای این استان در قاب رسانه ملی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امیر رئوف با اشاره به گستردگی فعالیت رسانهای در طول این رویداد گفت: در حوزه تلویزیون، روزانه بیش از بیست عنوان برنامه از موقعیت های مختلف تاریخی، مذهبی و گردشگری فارس در شبکههای سراسری پخش شد و چهرهای تازه از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری این استان را به نمایش گذاشت.
وی افزود: در بخش رادیو هم روزانه دستکم ده عنوان برنامه از شبکههای سراسری پخش شد و رسانه ملی توانست جلوههای متنوعی از توانمندیهای استان را برای مخاطبان سراسر کشور بازنمایی کند.
مدیر کل صدا و سیمای فارس همچنین حضور فعال رسانههای برونمرزی را از ویژگیهای شاخص این رویداد دانست و گفت: رادیو و تلویزیونهای بینالمللی سازمان صدا و سیما با حضور در نمایشگاه شیراز اکسپو، ظرفیتهای اقتصادی و صادراتی فارس را در سطح بینالمللی معرفی کردند.
رئوف با اشاره به برگزاری پانزده میزگرد تخصصی در حوزههای مختلف افزود: هدف از این نشستها، طرح مسائل و چالشهای استان و فراهم کردن زمینه گفتوگو میان نخبگان، مسئولان و کارشناسان برای شتابدهی به توسعه فارس بود.
او تأکید کرد: استقبال گسترده شبکههای ملی از این رویداد، بازتابدهنده اهمیت و موفقیت طرح بود و صدا و سیمای فارس با بهرهگیری از طرحهای خلاقانه در آینده هم حضور مؤثرتری در شهرستانهای استان خواهد داشت.
مدیر کل صدا و سیمای فارس در پایان گفت: رویداد ملی ایرانجان، فارسِ ایران فرصتی برای بازنمایی توانمندیها، معرفی ظرفیتها و تقویت هویت رسانهای استان فارس در قاب ملی بود.