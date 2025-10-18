شاخص کل بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی هفته با افزایش ۷۴ هزار و ۴۴۶ واحدی (۲.۵ درصد) به ارتفاع ۳.۰۴۸.۹۷۸ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز ۱۷ هزار و ۸۷۷ واحد (۲.۰۶ درصدی) افزایش یافت و در محدوده ۸۸۷ هزار و ۵۱۳ قرار گرفت.

ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به ۱۹ هزار و ۹۴۲ میلیارد تومان رسید.

با افزایش تقاضا در بازار بیش از ۹۵ درصد نماد‌ها (۷۶۷ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند.

در معاملات روز جاری بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

بیشترین پول حقیقی به صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بود.

صندوق‌های سکه و طلا امروز منفی بودند.