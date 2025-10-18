سالن‌های مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و سنگلج تا جمعه ۲۵ مهر میزبان ۱۵۹ اجرا بودند و ۱۷ هزار و ۹۳۴ نفر به تماشای ۱۰ نمایش در این سالن‌ها نشستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شد؛ مجموع تعداد کل تماشاگران از شروع تا دیروز با احتساب مهمان و تخفیف به عدد ۱۷ هزار و ۹۳۴ نفر رسیده است.

نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که از روز هفتم مهرماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده با مجموع ۱۶ اجرا، میزبان ۹ هزار و ۱۱۱ تماشاگر و فروشی معادل ۴ میلیارد و ۱۵۹ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بوده است.

نمایش «یتیمچه» به کارگردانی مهرداد ضیایی که از روز بیست و هفتم مهرماه در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار گرفته، با مجموع ۲۰ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۳۲۰ تماشاگر به فروشی معادل ۳۱۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سنگ بست» به کارگردانی محمدمهدی خاتمی که از روز بیست و ششم شهریورماه در همین تالار با ظرفیت ۱۳۲ تماشاگر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۰ اجرا، قیمت بلیت ۳۰۰ هزارتومان و یک هزار و ۳۴۱ تماشاگر به فروشی معادل ۲۹۶ میلیون تومان دست یافته است.

نمایش «من و خاله جانم» به کارگردانی رویاکاکاخانی که از روز بیست و هشتم شهریورماه در تالار قشقایی به صحنه رفته، تاکنون با در نظرگرفتن ظرفیت ۹۶ نفری تالار، قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان، ۱۶ نوبت اجرا و میزبانی از ۵۴۰ تماشاکر به فروشی معادل ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان دست پیدا کرده است.

نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به کارگردانی مسعود موسوی هم که از روز بیست و هشتم شهریورماه در تالار ۹۶ نفری قشقایی میزبان علاقه‌مندان تئاتر است، با مجموع ۱۶ اجرا، قیمت بلیت ۳۰۰هزار تومان و ۸۵۹ تماشاگر، ۱۸۵ میلیون تومان فروش داشته است.

نمایش «ارزش‌های نسبی» به کارگردانی میکائیل شهرستانی که از روز بیست و دوم مهر ماه در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان روی صحنه رفته، با مجموع ۴ اجرا و میزبانی از ۲۸۰ مخاطب به فروشی معادل ۵۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ناگهان سامورایی» به کارگردانی سیامک زین الدینی نیز که از ۲۲ مهرماه اجرای خود را در کارگاه نمایش آغاز کرده با در نظر گرفتن ظرفیت ۲۶ نفری، قیمت بلیت ۱۷۰ هزار تومان و مجموع ۴ اجرا میزبان ۵۶ مخاطب و فروشی معادل ۶ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان بوده است.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «قهوه قجری» به کارگردانی علی برجی که از ۲۸ شهریور با ظرفیت سالن۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۲۴ اجرا، میزبان ۱۶۰۰تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۱۷۹میلیون ۸۳۶ هزار ۸۰۰ تومان فروش دست یافته است.

در همین سالن نمایش «مکبث الدوله» به کارگردانی حامد شیخی که از تاریخ ۱۱شهریور ماه با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به روی صحنه رفته است با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومان با ۳۹ اجرا، میزبان ۱۵۵۳تماشاگر بوده است. این نمایش به فروشی معادل ۱۳۸میلیون و ۷۶۵هزارتومان فروش دست یافته است.

در تالار هنر، نمایش «زندگی بسیار کوتاه است» به کارگردانی مجتبی گوهرخانی که از ۲ مهر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۲۰ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان۱۲۷۴تماشاگر باشد و به فروش ۱۱۹میلیون و۲۰۳هزار و ۱۵۰ تومان دست یافته است.