به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در مراسم تکریم و معارفه مسئول سازمان بسیج مداحان استان قزوین ه گفت: مداحی شغل یا تجارت نیست؛ مداحی عشق، باور و مدح اهل‌بیت است و نمی‌توان آن را با محاسبات مادی سنجید. میزان اتصال قلبی و عنایتی که از اهل‌بیت نصیب یک مجلس می‌شود قابل اندازه‌گیری نیست؛ ممکن است یک بیت شعر یا یک مجلس کوتاه اتصال عمیقی برقرار کند و گاهی مثنوی طولانی این اثر را نداشته باشد و این ویژگی کار مداحان است.

سردار رفیعی آتانی عنوان کرد: ما صاحب یک انقلاب و یک ملت بزرگ هستیم و باید همه مجالس در چارچوب مبانی‌مان شکل بگیرد. برخی القا می‌کنند که هیئات مذهبی سیاسی‌اند یا نیستند، اما این تفکیک اشتباه است؛ هیئت برای منتقل کردن پیام حق‌طلبی، حریت و آزادگی امام حسین (ع) به جهان برپا شده است و نمی‌توان آن را از سیاست جدا دانست؛ زیرا قیام امام حسین (ع) ذاتاً سیاسی و اجتماعی بوده است.

وی افزود: ورود به خیمه اهل‌بیت و پذیرایی از عزاداران همان پیوستن به قیام حسین بن علی است؛ هر نقشی در هیئت، از کسی که چای مجلس را آماده می‌کند تا کسی که در درِ خیمه از میهمانان استقلال می‌کند، بسیار مهم و اثرگذار است و بسیاری آرزو داشته‌اند که آن منصب را به عهده بگیرند؛ زیرا همان نقطه، زمینه‌ساز اتصال انسان به خیمه کربلا و قیام امام حسین (ع) است.

فرمانده سپاه استان با یادآوری فرمایشات امامین انقلاب درباره اهمیت محرم و صفر گفت: اگر به سراغ این میراث نرویم، حیات ما از بین خواهد رفت؛ ما باید وارد دستگاه اهل‌بیت شویم و برای تحقق امر دین آماده شویم. کار مداحان و هیئات مذهبی، نقش حیاتی در بازگردانی هویت ملی و دینی دارد.

سردار رفیعی آتانی خطاب به مداحان گفت: شما هزار و چهارصد سال است که این جنس کار را انجام می‌دهید و موجب بازگشت هویت مردم شده‌اید؛ از بیست و دو بهمن و دوران انقلاب تا امروز، دستگاه اهل‌بیت در شکل‌گیری هویت ملی نقش داشته است. پژوهشگران غربی درباره جهانی شدن انقلاب و نقش ایران نوشته‌اند که ایرانِ امروز را نمی‌توان صرفاً با ملاحظات جغرافیایی اداره کرد؛ این محصول، کارِ دستگاه اهل‌بیت و مردم است.

وی با اشاره به دشمنی کنونی جبهه استکبار با ملت ایران گفت: دشمن امروز به دنبال ضربه زدن به دو مولفه قدرت ما، یعنی ایمان و دانایی است. دشمن می‌خواهد ایمان و قدرت علمی ما را از بین ببرد و اولین هدف دشمن این است که ملت ایران دیگر با باور به خدا زندگی نکند و از ایمان و دانایی ملت بکاهد.

سردار رفیعی آتانی به نمونه‌هایی از تأثیرگذاری مداحان و شعرخوانان اشاره کرد و افزود: از جمله نقش محمود کریمی در تأثیرگذاری بر افکار عمومی و حتی در پیامد‌های نظامی که به‌صورت نمادین مطرح می‌شود و یا سرود «سلام فرمانده»، وقتی این آثار اثرگذار بودند، دشمنان درباره‌شان اظهار نظر کردند؛ اگر اثر نداشتند، آنها وارد نمی‌شدند.

فرمانده ارشد نظامی استان در ادامه تأکید کرد: مداحان و شعرای اهل بیت با زبان و بیان خود می‌توانند قله‌های فتح‌شده را به مردم معرفی کنند و نقش فرهنگی-سیاسی مؤثری ایفا نمایند.

سردار رفیعی آتانی افزود: مقام معظم رهبری نسبت به زبان و ادبیات فارسی و شعر اهتمام ویژه دارد و در طول عمر، عشق به ادبیات فارسی او را متمایز کرده است. همچنان که رهبر انقلاب از کودکی با شعر فارسی زندگی کرده‌اند و علاقه‌مندی به حافظ و سعدی داشته‌اند و حتی در دفاع از زبان فارسی و ترویج آن کوشیده‌اند. خطابه‌ها و نوشته‌های مقام معظم رهبری از حیث ساختار ادبی و بلاغت، ماندگار است و بیانیه گام دوم نمونه‌ای از این ظرفیت است.

سردار رفیعی آتانی تأکید کرد: وظیفه مداحان و هیئات مذهبی این است که حس ایرانی‌اسلامی را تقویت کنند و این کار جز با مبانی رهبری و صداقت ممکن نیست. نمی‌توانیم دوگانه برخورد کنیم، یعنی در ظاهر چیزی بگوییم و در باطن خلاف آن عمل کنیم. اگر ما ادعا کنیم همه ایران را دوست داریم، باید با همه سلایق و علایق مردم کشورمان صادق باشیم؛ مخاطبان ما نباید سرگردان شوند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین به خاطره‌ای از دیدار یکی از سران اهل‌تسنن اشاره و نقل کرد: وی در دیدار با رهبر انقلاب، وقتی خود را کُرد ایرانی مسلمان معرفی کرد، رهبر انقلاب تصحیح کردند و گفتند: شما مسلمان ایرانی کُرد هستید؛ این نکته دالّ بر اولویت مبنای اسلام است که مقام معظم رهبری با این مبانی همه اقوام و مذاهب را در ایران حفظ کرده‌اند.

سردار رفیعی آتانی یادآور شد: باید به منطق مقام معظم رهبری و منطق شهیدان در هیئات مذهبی تاکید کنیم. به خدمت گرفتن مردم ایران برای احیای اسلام و تربیت نیرو‌های عاشورایی برای دفاع از ایران دو هنر امام خمینی (ره) بود که این دو هنر را از دهه چهل تا پایان سال ۶۷ به نمایش گذاشت و مقام معظم رهبری آن دو هنر را در کوتاه‌ترین زمان در حسینیه امام خمینی به رخ کشیدند و دستگاه عاشورا و اهل‌بیت را برای ایران به میدان آوردند.

وی خطاب به مداحان گفت: شما همه محمود‌های زمان هستید که باید بدون اشاره و با نگاه و زبان دل، از ایران و اسلام دفاع کنید.

در پایان مراسم، پس از تجلیل از عقیل محمدی، مصطفی کاظمی بعنوان مسئول جدید سازمان بسیج مداحان معرفی شد.