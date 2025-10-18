پخش زنده
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنج در ۱۹ استان کشور کشت میشود، در حالی که کشت این محصول فقط در ۲ استان شمالی گیلان و مازندران مجاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی گفت: امسال حدود ۲ میلیون تن برنج در کشور تولید شد و ما در استانهای شمالی کشور کوچکترین نگرانی برای تولید این محصول نداریم.
وی ، وضعیت بارندگی در استانهای شمالی کشور را نسبت به سالهای گذشته مطلوب توصیف کرد و افزود: امسال شالیکاران محصول خود را با قیمت بالاتر از قیمت تمامشده عرضه میکنند و این موضوع سبب رضایتمندی و پایداری در کشت برنج خواهد شد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از تدوین طرحی برای اختصاص اعتبار ویژه و مستقل به طرح جهش تولید در دیمزارها خبر داد و گفت: بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها به همت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تامین میشود و درعینحال به دنبال آن هستیم که اعتبار ویژهای برای اجرای این طرح اختصاص یابد.
مجید آنجفی با تاکید بر افزایش میزان تولید و تنوع محصولات در دیمزارها، افزود: کشت انواع محصولات علوفهای، دانههای روغنی، حبوبات و گیاهان شورپسند در قالب طرح جهش تولید در دیمزارها با برنامه ریزیهای علمی تر، گسترش مییابد.
وی ابراز امیدواری کرد: با منابع مالی بهتری این طرح را در دیمزارهای کشور پیش ببریم.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره دانههای روغنی اظهار گفت: در یک برنامه پنج ساله، تولید یک میلیون تن دانههای روغنی هدف گذاری شده است و سال زراعی گذشته ۳۵۰ هزار تن دانههای روغنی در کشور کشت شد.
آنجفی افزود: صنعت مرغداری و دامداری کشور وابسته به نهاده است و ما نمیتوانیم تمام نیازهای خوراکی این بخش را به دلیل آب بر بودن علوفه ها، در داخل تامین کنیم و از این رو باید واردات انجام دهیم که به معنای واردات آب مجازی خواهد بود.
وی گفت: همه کشورها بخشی از نیاز غذایی خود را از طریق واردات تامین میکنند و ما هم مستثنی از آنها نیستیم.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: برای کاهش وابستگی به نهادههای دامی، کشت گیاهان علوفهای مانند کاملینا در دستور کار این معاونت است و در برخی استانهای انجام میشود.
آنجفی با بیان اینکه امسال در کشور بهترین سال برای خرید تضمینی دانههای روغنی بوده است، گفت: امسال شرط اختصاص ارز به ۸۸ شرکت واردکننده روغن منوط شد به خرید دانههای روغنی تولید داخل و از این رو سال خوبی برای خرید این محصولات بود.
وی به شبکه سازی برای کاهش واسطه گری در عرضه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: شبکهای در حال شکلگیری است که تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را بدون واسطه و از طریق فروشگاههای روستابازار عرضه کنند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه روستابازار به کوشش سازمان مرکزی تعاون روستای ایران راه اندازی شده است، افزود : این اقدام هم به نفع تولیدکنندگان است، زیرا محصولاتشان با قیمت مناسبتری عرضه میشود و هم برای مصرفکننده شرایط مطلوبی ایجاد میکند.
آنجفی گفت: شرکت جهاد استقلال نیز با گشایش فروشگاههای «جاهد بازار» محصولات تولیدکنندگان را بهصورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد، ضمن آن که در شهرهای بزرگ، میادین میوه و ترهبار که زیر نظر شهرداریها فعالیت میکنند، سیاست حذف واسطهها را دنبال میکنند.
وی افزود: واقعیت این است که شبکه واسطهگری در کشور قدرت و منابع مالی زیادی در اختیار دارد و حذف آن کار سادهای نیست، اما با این حال اقدامات مثبتی آغاز شده که امیدبخش است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین به اهمیت تامین بذر و فعالیتهای تحقیقاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیتهای ناشی از تحریم، انتقال ژرمپلاسم و معرفی ارقام جدید بذر همچنان ادامه دارد و بخش خصوصی نیز در کنار موسسات تحقیقاتی فعال هستند و در برخی موارد توانستهایم بذرهای تولید شده را به کشورهای همسایه صادر کنیم.