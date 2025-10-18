سرای حاج یوسف اردبیل به دلیل ناایمن بودن پلمپ شد. پلمپ و ممنوعیت تردد در این بازار در حالی انجام شده که هنوز تکلیف کسب و کار ۱۰۷ مغازه دار آنجا مشخص نشده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرای حاج یوسف به دلیل ایمنی بسیار پایین و خطر وقوع حوادث احتمالی، طبق قانون پلمب و تردد در آن ممنوع شد.

کارشناسان ایمنی هشدار داده‌اند که این مکان در معرض خطر حادثه قرار دارد؛ بنابراین از همشهریان و کسبه‌ی عزیز تقاضا می‌شود، از ورود و رفت و آمد به این سرا خودداری کنند.

پیش از این در اردیبهشت ماه امسال «جلال آفاقی» دادستان مرکز استان به همراهی شهردار اردبیل از بازار قدیمی حاج یوسف اردبیل بازدید کرده و بر تعیین تکلیف ناایمنی ساختمان بازار و اقدامات پیشگیرانه تاکید کرده بود.

گفتنی است؛ پیگیری حوادث احتمالی مرتبط با ساختمان‌های ناایمن چه به واسطه قدمت بنا و چه به دلیل عدم رعایت مقررات فنی با هدف پیشگیری، در دستور کار دادستانی قرار دارد.