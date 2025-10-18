پخش زنده
امروز: -
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اجرای مفاد برنامه هفتم پیشرفت، از تمامی استانها خواست تا پایان مهر، اطلاعات حداقل پنج طرح تفصیلی شهری را در سامانه یکپارچه سینام ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، با اعلام الزام ثبت اطلاعات طرحهای توسعه شهری در سامانه «سینام»، بر تسریع در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، نظارت بر کیفیت آمادهسازی اراضی مسکن و ارتقای فضاهای شهری تأکید کرد.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور و وزیر راه بر تعادل منابع و مصارف در برنامهریزیها، خواستار پایبندی کامل به اصول برنامه هفتم و استفاده بهینه از اراضی شد.
کاظمیان همچنین بر تکمیل سامانههای اطلاعات مکانی و توصیفی طرحهای توسعه و عمران تأکید کرد و افزود: عدم ثبت اطلاعات در این سامانهها دارای تبعات قانونی خواهد بود.
به گفته وی، استانها موظفاند اطلاعات طرحهای تفصیلی حداقل پنج شهر را تا پایان مهر در سامانه سینام وارد کرده و مصوبات را در بازه زمانی یک ماهه به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال کنند.
وی افزود: در سال گذشته ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده شد که ۲۲ هزار هکتار آن مربوط به شهرها بوده و نظارت بر کیفیت آمادهسازی این اراضی از وظایف کلیدی استانهاست.
کاظمیان با اشاره به ۱۳ نوع طرح توسعهای پیشبینیشده در قانون، خواستار تدوین طرحها با رویکرد نوین، دقیق و مشارکتی شد.
وی تأکید کرد: انتخاب مشاوران مجرب برای تهیه طرحها ضروری است و استفاده از تیمهای حرفهای باعث تسریع در تصویب طرحها در شورایعالی خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: معاونان استانها باید در تهیه و اجرای طرحهای مسکن بر کیفیت فضاهای شهری تمرکز کرده و پاسخگوی عملکرد خود در رسانهها باشند.
همچنین وی بر ثبت مصوبات کمیسیون ماده ۵، شورای برنامهریزی و طرحهای جامع در سامانه سینام تأکید کرد و افزود: هرگونه تخلف از این روند، تبعات قانونی در پی خواهد داشت