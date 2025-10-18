درخشش قصهگوی ۱۳ ساله کهگیلویه و بویراحمدی در جشنواره منطقه ای
فاطمه رمضانی در بیست و ششمین جشنواره قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان چهارمحال و بختیاری، خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نخستین جشنوارهی منطقهای نقالی و شاهنامهخوانی با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان در حوزه فرهنگ و ادبیات توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
در این جشنواره، فاطمه رمضانی در رشته قصهگویی شرکت کرد و داستان سیاوش و سودابه را روایت کرد. داستانی که به تلاش نامادری سیاوش برای بدنام کردن او و مقاومت سیاوش در برابر این توطئهها میپردازد. فاطمه اجرای خود را به زبان مادری لری ارائه داد و با این کار توانست هم مهارتهای قصهگویی و هم تعلق فرهنگی خود به زبان و هویت بومی برجسته کند. او دربارهی حس خود در اجرای قصه گفت: «خیلی حس خوبی بود که اون بالا بودم.» این نوجوان ۱۳ ساله از مربی خود، خانم قبادی، که با حمایت و تشویق مستمر نقش مهمی در آمادگی و اعتماد به نفس او داشت، قدردانی کرد و افزود: «مربی من واقعاً با جان دل برایم تلاش کرد و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشد.» فاطمه درباره سطح جشنواره و نظم برگزارکنندگان نیز ابراز رضایت کرد و گفت: «همه چیز خیلی مرتب و منظم بود.» همچنین او درباره زیبایی استان و لباسهای سنتی افزود: «از زیبایی استان، به خصوص لباسهای چهارمحال بختیاری خیلی خوشم آمد.» انگیزه فاطمه از حضور در جشنواره فراتر از کسب رتبه بود و هدف خود را تجربه سفر، یادگیری مهارتهای جدید و لذت بردن از فرآیند جشنواره عنوان کرد: «حتی اگر برگزیده نشوم، خوش میگذرد.»