پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی بیمارستان کیش، اعلام کرد: هیئت نظارت و اجرایی انتخابات نظام پزشکی، نتایج کیش را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی همزمان با سراسر کشور و برای اولین بار در بیمارستان کیش با حضور و مشارکت پزشکان، داروسازان، کارشناسان و ماماها برگزار شد.
براساس نتایج نهایی اعلامشده در گروه پزشکی دکتر عباس داشگر، دکتر غلامرضا قاضیپور، دکتر فرید فریدونی، دکتر نسیم یارمحمدی، دکتر افشین شادمهر، دکتر علیرضا شجاع و دکتر نیلوفر نسیمی بهعنوان اعضای منتخب انتخاب شدند.
در گروه داروسازی دکتر آرمین عیسیزایی، در گروه علوم آزمایشگاهی دکتر سید سعید عطایی، در گروه کارشناسان پروانهدار خانم ماندانا افشارینفر و در گروه مامایی خانم راضیه غیاثی بهعنوان منتخبان اولین دوره انتخابات نظام پزشکی در کیش معرفی شدند.
دکتر سعید جاودانسیرت، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی در کیش، با قدردانی از مشارکت اعضای جامعه پزشکی، ابراز امیدواری کرد: منتخبان با همدلی، تعامل و رویکردی حرفهای، در مسیر ارتقای سطح خدمات سلامت، حمایت از حقوق صنفی پزشکان و مردم کیش و توسعه نظام ارائه خدمات درمانی در کیش گامهای مؤثری بردارند.