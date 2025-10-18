پخش زنده
آیین افتتاح المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان اصفهان، همزمان با سراسر کشور در مدرسه فرقدانی ناحیه چهار اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، ورزش را عاملی کلیدی در تحقق تربیت تمامساحتی دانشآموزان دانست و گفت: ورزش باید به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی دانشآموزان و خانوادهها نهادینه شود و مدارس بهترین بستر برای شکلگیری این فرهنگ هستند.
محمدر رضا نظریان افزود: المپیادهای ورزشی درونمدرسهای بستری برای تقویت نشاط، پویایی و مسئولیتپذیری دانشآموزان است و این فعالیتها نه تنها به سلامت جسمی و روحی آنها کمک میکند، بلکه موجب رشد مهارتهای اجتماعی، همکاری گروهی و قانونپذیری هم میشود.
معاون تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان هم گفت:اجرای منسجم المپیادهای درونمدرسهای با هدف ایجاد فرصت برابر برای فعالیتهای ورزشی در تمامی مدارس استان انجام میشود.
علیرضا عابدی افزود: این برنامهها موجب کشف استعدادهای ورزشی دانشآموزان در رشتههای مختلف و هدایت آنها به مسیرهای حرفهایتر میشود.
این مراسم با ادای احترام به دانش آموزان شهید در دفاع مقدس ۱۲ روزه آغاز و با تجلیل از پیشکسوتان حوزۀ تربیت بدنی به پایان رسید.