به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بانوی نیکوکار یزدی که این روز‌ها در استان تهران زندگی می‌کند، در گفت‌وگویی تلفنی با واحد روابط عمومی و جذب کمک‌های مردمی این ستاد، ابراز تمایل کرد در طرح آزادی زندانیان جرایم غیرعمد سهیم باشد. وی، پس از آگاهی از وضعیت دو مددجوی چشم‌انتظار رهایی، مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال (معادل ۷۵ میلیون تومان) را به نیت سلامتی فرزند در راه و به شکرانه‌ی نعمتِ مادر شدن اهدا کرد.