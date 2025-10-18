به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، هدف از برگزاری این المپیاد ورزشی همگانی کردن ورزش، کشف استعدادهای ورزشی دانش آموزان و تقویت شور و نشاط در مدارس است

قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه این المپیادهای ورزشی با شعار «همه با هم برای ایران، برای مدرسه» برگزار می شود گفت : ورزش مدرسه‌ای، میدان تربیت و همدلی اجتماعی است که باید پر رنگ شدن المپیاد‌های درون‌مدرسه‌ای و مسابقات بین‌مدرسه‌ای، بیش از پیش تقویت شود.

وی تاکید کرد : رویکرد آموزش و پرورش در زمینه تربیت بدنی و سلامتی دانش آموزان نگاه ویژه به دوره دبستان ( اول تا ششم ابتدایی ) است .

محسن ایزدبخش مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان هم در این مراسم از پیگیری اجرایی شدن مصوبه شورای تربیت بدنی این استان در خصوص اختصاص فضاهای آموزشی سازمان ها برای بهره مندی دانش آموزان و مردم هر محله از امکانات ورزشی دولتی خبر داد.

برنامه افتتاحیه الپیاد ورزشی درون مدرسه ای در سمنان با حضور مسئولان در مدرسه پسرانه عبدالله سمنان به همراه افتتاح زمین چمن مصنوعی این مدرسه آغاز شد.