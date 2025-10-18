پخش زنده
امروز: -
برنامه شاد بدرقه ایران جان، فارس ایران با حضور مردم شیراز در بولوار چمران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این برنامه شاد با حضو عوامل برنامه صبح جمعه با شما برگزار شد و اسدی شهردار شیراز در این برنامه از صدا و سیما برای برگزاری این برنامه قدردانی کرد.
امیر رئوف مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس گفت: به مخاطبان قول میدهیم که رویداد ملی ایران جان فارس ایران با یک رویکرد متفاوت هفتههای پیش رو و ماههای پیش رو با تمرکز بیشتر بر ظرفیتهای شهرستانها کار خود را در فارس ادامه دهد.
رویداد ملی ایران جان در فارس از نوزدهم تا بیست و پنجم مهر برگزار شد.
این رویداد ملی آبان ماه در خراسان جنوبی برگزار میشود.