به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در سفر به شهرستان فیروزه از معدن فیروزه و باغ نشاط بازدید کرد.

مریم جلالی دهکردی گفت: سند جامع زنجیره ارزش سنگ فیروزه و سایر صنایع دستی تدوین شده است، باید زنجیره ارزش سنگ فیروزه از تولید تا فرآوری و فروش مورد بررسی قرار گیرد و باید همه دستگاه‌ ها در این زمینه هماهنگی داشته باشند.

وی گفت: شهرستان فیروزه به عنوان شهر ملی صنایع دستی ایران از ظرفیت بالایی برخوردار است و وجود بزرگترین معدن فیروزه جهان و کارگاه‌ های فیروزه تراشی و فیروزه کوبی ظرفیت خوبی برای تبدیل شدن به شهر جهانی را دارد.

معاون وزیر میراث فرهنگی گفت: بیش از ۲۰ هزار تراشنده سنگ فیروزه در استان خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند که می‌ توان این تعداد را افزایش داد.