ظرفیت پلاکگذاری در منطقه آزاد سیستان تکمیل شد
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به تکمیل ظرفیت پلاکگذاری در منطقه آزاد سیستان، گفت: طرح صدور پلاک موقت در منطقه آزاد سیستان به مرحله اجرا رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار سیدتیمور حسینی در آیین رونمایی از نخستین پلاک خودروهای منطقه آزاد سیستان؛ با بیان اینکه پس از دستور فرمانده ناجا، تیم فنی پلیس ساز وکارهای لازم را برای اجرای طرح صدور پلاک موقت در منطقه آزاد سیستان فراهم کرده است، افزود: ظرفیت پلاکگذاری در این منطقه به سرعت تکمیل شده و این موضوع نشاندهنده همکاری سازنده مسئولان سیستان و بلوچستان و نیروهای انتظامی است.
وی به اهمیت صدور مجوز قانونی عبور استانی برای خودروهای مناطق آزاد اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع در دستور کار جدی پلیس و مسئولان اجرایی است و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم درخواست داریم تا با تصویب قوانین مرتبط، زمینه تحقق این مهم را فراهم کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا اضافه کرد: دولت و دستگاههای اجرایی با تمام ظرفیت خود آماده حمایت از این طرحها هستند و امیدواریم با اجرایی شدن آنها، شرایط تردد و حمل و نقل در منطقه آزاد سیستان بهبود یابد و امنیت جادهای افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد: ظرفیت پلاکگذاری در منطقه آزاد سیستان به حد نصاب رسیده و صدور پلاک موقت در این منطقه در دستور کار قرار گرفته که قطعا این اقدام گامی موثر در خدمترسانی بهتر به مردم این خطه به شمار میرود.
سردار حسینی با اشاره به ماموریت ذاتی پلیس راهور در ایجاد نظم و انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات، یادآور شد: مسئولان استانی به همراه پلیس راهور فراجا ظرفیت پلاکگذاری در منطقه آزاد سیستان را تکمیل کردند و بر پیگیری تصویب مجوز قانونی عبور استانی تلاش دارند.
تفاهمنامهای میان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سیستان ورئيس پلیس راهور کشور برای ایجاد زیرساخت و آغاز فرآیند اجرایی شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد سیستان ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ به امضا رسید تا گامی مؤثر در ساماندهی تردد و ثبت خودروها در این منطقه برداشته شود. این تفاهمنامه دوجانبه، زمینهساز اجرای طرح تخصیص پلاک و شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد خواهد بود که اقدامی مهم در مسیر نظمبخشی، شفافیت و تسهیل امور مرتبط با تردد خودروها در این منطقه محسوب میشود.
منطقه آزاد سیستان با موقعیت جغرافیایی راهبردی و امکانات منحصر بفرد خود، بهعنوان یکی از طرحهای کلیدی توسعه اقتصادی در ایران بهشمار میآید، این منطقه که در مرزهای شرقی کشور واقع شده نهتنها به عنوان یک دروازه تجاری برای ورود و خروج کالا بهشمار میآید، بلکه میتواند بهعنوان یک موتور محرک برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی در سطح ملی و منطقهای عمل کند.
در یکی از مهمترین اقدامهای دولت چهاردهم و در سفر رئيس جمهور و اعضای هیئت دولت به سیستان در سال گذشته، سامانه ثبت شرکتها و اعمال کد گمرکی به منطقه آزاد سیستان اختصاص یافت تا از هر نقطه که سرمایهگذار قصد ورود، صدور و ترخیص کالا را داشته باشد، نام منطقه آزاد سیستان نیز در سامانه مربوط بارگذاری و مراحل انجام شود.