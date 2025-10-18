پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور: رشد اقتصادی با تقویت تعاملات تجاری ایران و افغانستان تحقق می یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور امروز در دیدار با استاندار با اشاره به اینکه نمایشگاه بین المللی فرصتهای مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان گفت: این نمایشگاه هم معرفی ظرفیتهای اقتصادی است و هم رشد اقتصادی و بهبود وضع مرزنشینان را در پی دارد.
استاندار نیز برپایی این نمایشگاه را فرصتی مشترک برای رونق تجارت و سرمایه گذاری دانست و گفت: در سه ماهه امسال ۷۷۵ تن انواع کالا به افغانستان صادر شده است.
هاشمی همچنین افزود: بازارچه یزدان در حال گشایش است و راه اندازی بازارچههای دوکوهانه و میل ۷۳ در برنامه کاری است.
اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس نیز خواستار پیگیری هرچه سریعتر راه اندازی بازارچه مرزی یزدان شد و گفت: امیدواریم با راه اندازی کارخانه تولیدات و تجهیزات پزشکی در شهرستان زیرکوه شاهد صادرات این محصولات به کشور افغانستان باشیم.
حضور در گلزارشهدای گمنام بیرجند از دیگر برنامههای معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور به استان بود.