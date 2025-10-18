پخش زنده
بنیاد بین المللی غدیر در پی ارتحال سردار علیرضا افشار متن تسلیتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما در متن پیام بنیاد بین المللی غدیر آماده است:
انا لله و انا الیه راجعون
با تسلیم و صبر بر مشیت قادر متعال و با نهایت تأثر و اندوه، رحلت سردار سرافراز اسلام، سردار علیرضا افشار (رضوان الله علیه)، عضو فقید هیئت امناء و هیئت مدیره بنیاد بینالمللی غدیر، رییس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، رئیس پیشین ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس را به محضر مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی)، بیت شریف ایشان، همرزمان و یاران وفادار آن سردار مجاهد، مردم قدرشناس ایران اسلامی و خادمان و ارادتمندان مکتب نورانی غدیر تسلیت و تعزیت عرض مینماییم.
سردار علیرضا افشار (رضوان الله علیه) از چهرههای مؤمن، انقلابی و خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی ایران بود که عمر با برکت خویش را در مسیر پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، و خدمت به ارزشهای اصیل مکتب ولایت و غدیر سپری نمود. تلاشهای صادقانه و نقشآفرینیهای اثرگذار ایشان در دوران دفاع مقدس و پس از آن، یادگاری ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی و گنجینهای ارزشمند برای نسلهای آینده خواهد بود.
وجوه شخصیتی و خدمات ارزشمند آن سردار سرافراز در عرصههای مختلف نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در زمینه تعالی فرهنگ غنی غدیر در جامعه از آن فقید سعید چهرهای ارزشی، انقلابی، ولایی و غدیری ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی بر جای گذاشت.
بنیاد بینالمللی غدیر ضمن بزرگداشت یاد و نام آن سردار وارسته، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علوّ درجات، رحمت و غفران الهی و برای خانواده معظم، دوستان و همراهان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینماید.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
بنیاد بینالمللی غدیر