به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش هفت درصدی اشتغالزایی در بخش حمل و نقل استان گفت: در شش ماهه نخست امسال حدود دو میلیون مسافر توسط ناوگان مسافری جاده‌ای استان جابه‌جا شده است.

شمس‌الدین صدیق نیا افزود: این تعداد مسافر توسط سه هزار دستگاه ناوگان مسافری جاده‌ای استان اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری جابجا شدند.

صدیق نیا، با اشاره به افزایش چهار درصدی تعداد ناوگان مسافربری استان در سالجاری تصریح کرد: تردد ناوگان مسافربری استان در این مدت به ۲۲۹ هزار و ۵۶۶ تردد رسیده است.

وی، با اشاره به اینکه درحال حاضر سه هزار و ۲۳۴ راننده مسافربری در استان فعالیت دارند، گفت: تعداد رانندگان مسافربری فعال در استان در این مدت نسبت به مدت زمان مشابه پارسال هفت درصد افزایش یافته است.

رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، با اشاره به نقش مهم شرکت‌های داخلی مسافر در تأمین رفاه و امنیت مسافران و ایجاد سفر راحت و ایمن در سطح استان گفت: در سطح استان، ۱۳۹ شرکت داخلی در زمینه حمل‌ونقل مسافری فعال هستند که شامل ۹۱ شرکت، ۱۹ مؤسسه و ۲۹ شعبه است.