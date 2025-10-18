متخصصان حوزه سلامت با تأکید بر اهمیت پیشگیری و غربالگری، نسبت به شیوع این بیماری خاموش در میان زنان میان‌سال هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسیاری از بیماران بدون آگاهی از وضعیت استخوان‌های خود، با علائمی چون درد پا و بی‌حسی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، با این حال متخصصان تأکید دارند که پوکی استخوان اغلب بدون علامت است و تنها با غربالگری قابل تشخیص خواهد بود.

پری میر شفیعی، مدیر گروه بیماری‌های معاونت بهداشت گفت: پوکی استخوان یک بیماری خاموش است که بیشتر زنان میان‌سال را درگیر می‌کند.

وی افزود.متأسفانه بسیاری از افراد زمانی متوجه بیماری می‌شوند که دچار شکستگی شده‌اند.

نسرین آذربانی، فوق تخصص بیماری‌های روماتیسمی، نیز با اشاره به نقش داروهای کورتونی در افزایش خطر ابتلا گفت: افرادی که داروهای کورتونی مصرف می‌کنند باید بیشتر مراقب باشند. همچنین زنان و افراد سیگاری در معرض خطر بالاتری قرار دارند.

در همین راستا، آرزو باجلان، کارشناس تغذیه، بر اهمیت سبک زندگی سالم تأکید کرد و افزود: تغذیه مناسب، به‌ویژه مصرف شیر و لبنیات کم‌چرب، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از پوکی استخوان داشته باشد. متخصصان توصیه می‌کنند افراد بالای ۵۰ سال، به‌ویژه زنان، نسبت به انجام تست تراکم استخوان اقدام کنند و با اصلاح سبک زندگی، از بروز این بیماری خاموش جلوگیری نمایند.