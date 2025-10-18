پخش زنده
عملیات اجرایی طرح بهسازی و تعریض قطعه دوم راه اصلی باغیک به شهر دستجرد در مسیر ارتباطی استان قم تا شهرستان تفرش در استان مرکزی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم گفت: محور مواصلاتی باغیک–دستجرد به طول ۲۳ کیلومتر تنها مسیر ارتباطی میان استان قم و بخش خلجستان است.
محمد حسن کلهری افزود: تاکنون قطعه نخست این محور به طول ۱۰ کیلومتر آمادهسازی و ۵ کیلومتر آن از ابتدای زیرگذر باغیک تا روستای رزبند آسفالت و در حال بهرهبرداری است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم گفت: امروز هم عملیات اجرایی قطعه دوم با طول بیش از ۱۳ کیلومتر در قرارداد جدید با شرکت جهاد نصر آغاز شد.
کلهری ادامه داد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۵۲ میلیارد تومان از محل مصوبات سفر ریاستجمهوری قبل و تأیید دولت فعلی تأمین شده و پیشبینی میشود طی یک سال آینده به بهرهبرداری برسد.
استاندار قم صبح امروز هم در این آیین گفت: با اجرای این طرح، بخش قابلتوجهی از حوادث و مخاطرات جادهای مسیر قم–دستجرد–تفرش کاهش خواهد یافت.
اکبر بهنام جو ادامه داد: بخشی از اعتبار روشنایی این محور هم تامین شده است تا بتوان هر چه زودتر شاهد بهره برداری از این طرح بود.
محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح بهسازی و تعریض قطعه دوم راه اصلی باغیک به شهر دستجرد گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار این طرح طی رایزنی با رئیس راهداری کشور تامین شد و مابقی اعتبار هم در حال پیگیری است تا در یک زمان بندی مشخص عملیات بهسازی و تعریض انجام شود تا شاهد افزایش ایمنی و کاهش تلفات در این جاده باشیم.