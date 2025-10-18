پخش زنده
امروز: -
خوزستان از دیرباز تاکنون مهد ورزش، قهرمانان و جوانمردانی بوده و در رقابتهای جهانی و بین المللی خوش درخشیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ۲۶ مهرماه، روز تربیت بدنی و ورزش فرصتی است برای یادآوری نقش مهم ورزش در سلامت جسم و روح و همچنین تقویت نشاط اجتماعی. استان خوزستان بهعنوان مهد ورزش ایران، همواره در عرصههای مختلف ورزشی خوش درخشیده و قهرمانان نامآوری را به کشور معرفی کرده است.
از فوتبال گرفته تا وزنهبرداری، کشتی، دوومیدانی، قایقرانی و رشتههای بومی محلی، ورزش در خوزستان نهتنها یک فعالیت روزمره، بلکه بخشی از فرهنگ و هویت مردم این دیار به شمار میرود. حضور باشگاههای بزرگ ورزشی، ورزشکاران ملیپوش و زیرساختهای متعدد در شهرهای مختلف استان، گواهی بر جایگاه ویژه خوزستان در ورزش کشور است.
به مناسبت این روز، برنامههای متنوعی در سطح استان خوزستان برگزار میشود که شامل همایشهای پیادهروی خانوادگی، مسابقات ورزشی کارکنان ادارات، و جشنوارههای ورزشی در مدارس و دانشگاههاست. هدف از برگزاری این برنامهها، گسترش فرهنگ ورزش همگانی و ترویج سبک زندگی سالم در بین اقشار مختلف جامعه است.