به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی: مطابق بررسی‌ها به دلیل پایداری هوا و سکون نسبی جو تا حداقل اواسط هفته آینده وضعیت هوای استان عمدتا صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در مناطق مستعد در بعضی ساعات غبار محلی پیش بینی می‌شود.

طی پنج روز آینده دمای هوا در استان نوسان محسوسی نخواهد داشت.

همچنین با توجه به خروجی فعلی حداقل طی یک هفته آتی سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.