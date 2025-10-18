پخش زنده
امروز: -
بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار با هزینهای بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان توسط خیر نیکاندیش، بهسازی و تجهیز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان فریدونکنار پس از بهسازی و تجهیز کامل، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و خیران حوزه سلامت به بهرهبرداری رسید.
این اقدام نیکخواهانه با تخصیص بیش از ۱۷ میلیارد تومان توسط خیر نیکاندیش، غفار برارجانیان، در زمینه بهسازی، تجهیز و تعمیر دستگاههای این بخش انجام شده است.
در آیین بهرهبرداری، مسئولان شهرستان با قدردانی از آقای برارجانیان، این اقدام را نمونهای درخشان از نقشآفرینی خیران در توسعه زیرساختهای سلامت و ارتقای خدمات درمانی دانستند.
هدف از این اقدام، بهبود شرایط درمان بیماران کلیوی، کاهش اعزام آنان به شهرهای مجاور و افزایش کیفیت خدمات درمانی در داخل شهرستان عنوان شده است.
گفتنی است با بهسازی این بخش، ظرفیت و کیفیت خدمات دیالیز در بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار به شکل چشمگیری افزایش یافته و گامی مؤثر در مسیر خدمت به بیماران برداشته شده است.
گزارش از محمد سعید سید علیپور