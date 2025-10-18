فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای (تودلی) گروه خودروسازی سایپا آغاز شد و پس از تعیین قیمت کارشناسی، واگذاری انجام خواهد شد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سایپا؛ فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای (تودلی) این گروه خودروسازی با استناد به مفاد ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌صورت رسمی و براساس ضوابط و مقررات مربوطه آغاز شد.

هفته گذشته (۲۰ مهرماه) نشستی با هدف بررسی و آماده‌سازی مدارک و مستندات لازم و ایجاد هماهنگی برای تسریع در انجام مراحل قانونی و کارشناسی واگذاری سهام با حضور مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد مالی شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا و نمایندگان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد که در این جلسه، سرگروه کارشناسان رسمی مرکز وکلا، نکات تخصصی لازم را برای تسریع و دقت بیشتر در فرآیند ارزیابی مطرح کرد.

براین اساس؛ با توجه به اهمیت و حساسیت این واگذاری، در ادامه مذاکرات و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، نشست دیگری (۲۱ مهرماه) با حضور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در سایپا برگزار شد و تفاهم‌نامه اجرایی همکاری میان طرفین امضا شد.

این اقدامات که با هدف تضمین قیمت‌گذاری دقیق و منصفانه، ارتقای شفافیت، انضباط مالی و حقوقی و تسهیل روند واگذاری سهام چرخه‌ای گروه سایپا انجام شده، گامی مؤثر در مسیر تحکیم جایگاه صنعت خودروسازی کشور در عرصه‌های اقتصادی و توسعه پایدار است.





بر اساس این گزارش، واگذاری سهام یادشده پس از تعیین قیمت کارشناسی، از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مطابق با ضوابط معاملات عمده سهام انجام خواهد شد.