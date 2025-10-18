سلاحی در گفت‌ و‌ گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گفت: تاکنون در نقاط مختلف استان ساخت نیروگاه‌های ۱۰ و ۳ مگاواتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این زمینه نیروگاه ۱۰ مگاواتی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد با صد میلیارد تومان به بهره برداری رسیده و توانسته معادل ۲۰ درصد برق این شهرستان را تامین کند.

سلاحی با اشاره به این که سه نیروگاه خورشیدی دیگر در شهرستان آباده با ظرفیت جمعا هفت مگاوات راه اندازی و برق تولیدی آن به شبکه سراسری توزیع برق متصل شد، گفت: در خرامه هم ساخت یک نیروگاه اغاز شده که با تکمیل آن برق مصرفی بیش از ۳ هزار خانوار تامین می‌شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق فارس اظهار داشت: اکنون ۱۸ نیروگاه خورشیدی در استان در دست ساخت است تا ناترزی برق جبران شود.

وی با اشاره به این که خانواده‌ها هم می‌توانند در پشت بام منزل مسکونی پنل‌های خورشیدی را نصب کنند، گفت: مازاد برق تولیدی از سوی شرکت توزیع برق خریداری می‌شود.

استان فارس ظرفیت تولید پنج هزار مگاوات برق را با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی داراست.